Bir Seferde 5-6 Yavru Vermesiyle Bilinen Romanov Koyunlarıyla Köşeyi Dönmek İsterken, Dünyası Başına Yıkıldı
Eskişehir'de hayvancılık yapan bir kişi, Ukrayna'dan Romanov cinsi koyun getirmesi için internet üzerinden tanıştığı şahsa 24 bin dolar gönderdi. Bir seferde 5-6 yavru vermesiyle bilinen Romanov koyunlarını yetiştirerek servetine servet katmak isteyen girişimci, yaşadığı olayla hayatının şokunu yaşadı.
Eskişehir'de hayvancılık yapan Ferhat Aydemir (59), çiftlik kurmak için internet üzerinden tanıştığı L.B.'ye Ukrayna'dan 300 'Romanov' cinsi koyun getirmesi için 24 bin dolar verdi. Bu iş için yaklaşık 1,5 milyon lira yatırım yapan Aydemir, 2 yıldır koyunların gelmediğini belirterek, "Ben yandım, başkaları yanmasın" dedi. Bir seferde 5-6 yavru vermesiyle bilinen Romanov cinsi koyunları yetiştirerek servetine servet katmak isteyen girişimci, yaşadığı dolandırıcılık olayıyla hayatının şokunu yaşadı.
1,5 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTI
Alpu ilçesi Uyuzhamam Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ferhat Aydemir, yaklaşık 2 yıl önce iddiasına göre bir yakının tavsiyesi üzerine internetten tanıştığı L.B.'ye Ukrayna'dan 300 tane 'Romanov' cinsi koyun getirmesi için 24 bin dolar verdi. 2 yıl geçmesine rağmen koyunların hala gelmediğini söyleyen Aydemir, bu iş için 1,5 milyon lira yatırım yaptığını söyledi.
"100 BİN, 200 BİN DOLAR VEREN VAR"
Aydemir, L.B.'nin kendisi gibi 4-5 kişiden daha koyun getirmek için para aldığını belirterek şöyle konuştu:
"Ukrayna'da bir şirkete 24 bin dolar para verdik. Bir ayın içerisinde 300 tane gebe hayvan getireceklerdi. Bunların alt yapılarını hazırladık. İki ayrı yer kiraladık, yemlerini aldık. Ödemesini peşin yaptık ancak 'bugün gelecek, yarın gelecek' diye diye 2 sene geçti. Şu anda 1,5 milyon liraya yakın zararım var. Oğlumla Ukrayna'ya gittik. O kişi, çiftliğime bile geldi. Oraya gittiğimde hayvanları da gördüm. Türkiye'den topladığı paraları Ukrayna'da çalıştırıyor. Şu anda benim gibi 4-5 kişinin mağdur olduğunu biliyorum. Ben 24 bin dolar verdim. 100 bin, 200 bin dolar veren var. Toplam ne kadar bilmiyorum. Bunlar bizim bildiklerimiz. Daha bilmediklerimiz de vardır. Bunun önünün kesilmesi için yakalanıp, adalete teslim edilmesi lazım. Çünkü biz yatırımlarımıza devam ediyoruz. Entegre tesisi, çiftlik kuruyoruz. Yatırımlarımızı çok engelledi. Bizi mağdur etti, başkalarını mağdur etmesin. Profesyonel dolandırıcının teki. Ağzı çok iyi laf yapıyor, inandırıyor."
ROMANOV KOYUNU NEDİR?
Anavatanı Rusya olan Romanov koyunu, sıcak ve soğuya dayanaklı olup bir batında 5-6 yavru veriyor. Romanov, dünyanın en fazla döl verimine sahip koyunudur. Adaptasyonu en yüksek koyun cinslerinden biridir.
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YEMEYENİN MALINI YERLER DAYYI GEÇİRMİŞLER SANA KEŞKE O PARAYI AÇ GÖZLÜLÜK YAPMAYIP ÖMRÜNÜN GERİ KALANI İÇİN KULLANSAYDINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Her dolandırıcılık olayını okuduğumda hep aynı şeyi söylerim.. Tamah edersen, hırs gösterirsen, az parayla çok para kazanmak istersen dolandıran çok olur,,Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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BU SON 10 YILDA HERKESİN DERDİ KÖŞEYİ DÖNMEK YENİ TÜRKİYE BU MU OLAKİCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Yaptin bi enayilik.bide haberini yaptirmaCevap Yaz Yayından Kaldır
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İlk önce geçmiş olsun derim. İnşallah umarım insanlarımız Türkiyede veya başka ülke insanları, herhangi bir ticaretinde, yetkili kurumlarla yapması, bilgi edinmesi, Bilhassa internet üzerinden böyle yüklü ticaretlerde çok eikkat edilmesi lazım. İşin en kötüsü, dürüst olan veya kalan insanların bu şekil oyuna getirilmeleridir. Allah bir kapıyı kapatmadan daha nice kapılar açarçCanınız sağolsun, ve Allahımızdan bulsunlar belalarınıçCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır