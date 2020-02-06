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UİB, dış ticaret uzmanı yetiştiriyor

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından dış ticaret sisteminin doğru yönetilmesi ve dış ticaret alanında nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla her yıl düzenlenen Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Kursu'nun 17'ncisi için başvurular başladı.

06.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:49
UİB, dış ticaret uzmanı yetiştiriyor

(UİB) tarafından dış ticaret sisteminin doğru yönetilmesi ve dış ticaret alanında nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla her yıl düzenlenen Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Kursu'nun 17'ncisi için başvurular başladı.

Kaynak: Dunya.com

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