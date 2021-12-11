UFC 269 ne zaman? - Haberler
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UFC 269 ne zaman?

UFC 269 ne zaman?
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Ultimate Fighting Championship, William Morris Endeavor'un sahibi olduğu ve işlettiği Las Vegas, Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonudur. Organize ettiği etkinlikler Türkiye'de S Sport kanalında yayınlanmaktadır. UFC 269 ne zaman? UFC 269 saat kaçta, hangi gün?

Ufc 269 ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

UFC 269 NE ZAMAN?

UFC 269, 12 Aralık pazar günü 06:00 saatinde ekranlara gelecek.

06:00 R.Paiva - S.Omalley

06:30 K.France - C.Garbrandt

07:00 G.Neal - S.Ponzinibbio

07:30 A.Nunes - J.Pena

08:00 C.Oliveira - D.Poirier

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