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UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor

UEFA, futbolda izlenecek olan yol haritası için bugün üye ülkeler ile kritik bir toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanması kararı verildi.

23.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:25
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor

Avrupa futbolunun patronu UEFA, üye ülke federasyonları ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin katılımıyla bugün telekonferans düzenledi ve Avrupa'da liglerin geleceği masaya yatırıldı.

Toplantıda UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanması istedi.

TAMAMLANAMAYAN LİGLER İÇİN AVRUPA FORMÜLÜ

Futbolun patronu, ayrıca liglerini tamamlayamayacak ülkelerin, Avrupa kupalarına katılacak takımları sportif performansa göre belirleyebileceği görüşünde bulundu.

Şu anda Avrupa'da Belarus hariç hiçbir ülkede futbol oynanmıyor.

OYNANARAK TAMAMLANMASINI İSTEMİŞTİ

İki gün önce yine videokonfederans sistemi ile 55 üye ülke temsilcileriyle bir araya gelen UEFA yetkilileri, liglerin oynanarak tamamlanma kararını vermişti.

UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
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