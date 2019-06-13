UEFA yeni televizyonu açıkladı! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Liginde bazı maçlar şifresiz olacak

UEFA, yeni canlı yayın ve video izleme programı 'Over The Top' OTT yayın platformunu duyurdu.

BAZI MAÇLAR ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Servisin adı UEFA.tv olarak geçerken, gerçek futbol taraftarlarına hitap etmeyi amaçladığı belirtildi. Şu an için sadece 60 yıllık UEFA organizasyonlarının görüntülerinin bulunduğu UEFA.tv'de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere tüm UEFA turnuvalarının bazı maçları ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. Ancak, tüm maçların geniş özet görüntüleri ücretsiz olarak izlenebilecek. Üyelik ve tüm içeriğe ulaşımın ücretsiz olduğu uygulama, tüm ülkelerde kullanılabilecek.

UEFA organizasyonları dışında Almanya Futbol Federasyonu ile yapılan özel anlama sonrası Bundesliga Special programı ile birlikte bazı Bundesliga maçlarının özet görüntüleri UEFA.tv'de yayınlanacak.

AMAÇ YEREL TV'LERLE REKABET DEĞİL

UEFA, UEFA.tv'nin amacının yerel TV kanallarıyla rekabet etmek olmadığını belirterek, "Bu uygulamanın avantajı UEFA'nın tüm içeriklerine bütün dünyanın rahatça ulaşması, arşiv görüntülerinin halka açılması, magazin programları ile birlikte kadın futbolunun tanıtımı ve yaygınlaşması, futsal gibi organizasyonlara daha fazla yer vermektir." denildi.

"Her zaman futbol, her zaman hazır!" slorganıyla yayın hayatına başlayan UEFA.tv'de yer alacak içerikler şöyle:

* UEFA Şampiyonlar Ligi

* UEFA Avrupa Ligi

* UEFA Uluslar Ligi

* EURO2020 Elemeleri

* Maç Özetleri

* Bütün Anlara Erişim

* Özel Programlar

* Arşivden MAçlar

* En İyi Goller

* En İyi Kurtarışlar

* UEFA U19 Şampiyonası 2019

* Canlı Maçlar

* Maç Özetleri

* Yıldız Oyuncular

* UEFA Gençlik Ligi

* UEFA U17 Şampiyonası

* Kadınlar Avrupa Şampiyonası

* Kadınlar Şampiyonlar Ligi

* Kadınlar U17 Avrupa Şampiyonası

* Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası

* Avrupa Futsal Şampiyonası

* Futsal Şampiyonlar Ligi

* Avrupa U19 Futsal Şampiyonası

* Orijinal Programlar

* Futbolcularla Röportajlar