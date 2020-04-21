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UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi

UEFA, 55 ülke federasyonu temsilcileriyle videokonferansta bir araya geldi. Toplantı sonucunda UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.

21.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:41
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

"LİG VE KUPALARIN TAMAMLANMASI İÇİN TAVSİYE VERİLDİ"

Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, "Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir." denildi.

Liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararların, 23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantının ardından duyurulacağı kaydedildi.

UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
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