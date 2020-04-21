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UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak

UEFA, bu sezonun ertelenen Şampiyonlar Ligi maçlarını Ağustos ayında tamamen noktalamayı planlıyor. UEFA'nın hedefi, kalan 17 maçı 3 haftaya sıkıştırarak turnuvayı tamamlamak.

21.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:21
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak

Koronavirüs salgını tüm dünyada birçok sektöre büyük darbe vururken spor ve başta da futbol etkilenen en büyük alanlardan biriydi.

Yerel liglerin yanında UEFA Avrupa Ligi'nde de takvim karmaşası ve belirsizlik devam ediyor ancak Şampiyonlar Ligi için kararın verilmek üzere olduğu belirtiliyor.

2. TUR HEMEN TAMAMLANACAK, ÇEYREK FİNALLER 11 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

İtalya'nın önde gelen yayın organlarından Corriere dello Sport'un haberine göre; 2. tur rövanş maçları hemen tamamlanacak ve ardından çeyrek final fikstürü çekilecek.

11-15 Ağustos tarihinde çeyrek final karşılaşmaları oynanacak ve 18-22 Ağustos'ta yarı final ve 29 Ağustos'ta final oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçların ardından bazı rövanş maçları oynanmış ancak Corona virüs salgını dolayısıyla kalan maçlar ertelenmişti.

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki oynanması planlanan maçlar;

Juventus-Lyon (İlk maç Lyon 1-0 kazandı)

Manchester City - Real Madrid (İlk maç deplasmanda 2-1 City kazandı)

Barcelona - Napoli (İlk maç 1-1)

Bayern Münih - Chelsea (İlk maç deplasmanda 3-0 Bayern kazandı)

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
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