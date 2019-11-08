UEFA resmen açıkladı! İşte güncel kulüp puanları
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanan maçların ardından ülke puan sıralamasını güncelledi.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlarımızın puanları güncellendi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, sıralamada 2 sıra geriledi. Avrupa Ligi'nde yer alan Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında bu hafta galibiyet alan tek takım ise Başakşehir oldu. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybetti.
İşte takımların güncel puanları ve sıralamaları:
171-Trabzonspor: 6.280
93- Başakşehir: 15.500
64- Galatasaray: 22.500
47- Fenerbahçe: 31.500
25- Beşiktaş: 54.000
24- Dynamo Kiev: 54.000
23- Villarreal: 56.000
22- Zenit: 62.000
21- Ajax: 65.500
20- Benfica
19- Napoli: 68.000
18- Lyon: 69.000
17- Porto: 71.000
16- Shakhtar Donetsk: 71.000
15- Roma: 73.000
14- Chelsea: 75.000
13- Dortmund: 76.000
12- Tottenham: 78.000
11- Sevilla: 84.000
10- Manchester United: 85.000
9- Arsenal: 88.000
8- Liverpool: 91.000
7- Paris Saint Germain: 94.000
6- Manchester City: 102.000
5- Juventus: 106.000
4- Bayern Münih: 112.000
3- Atletico Madrid: 114.000
2- Barcelona: 114.000
1- Real Madrid: 126.000