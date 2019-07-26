UEFA'nın sezonun golü adayları belli oldu
UEFA, 2018-2019 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi. Sezonun en iyi golünü atan adaylar arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova gibi isimler de yer alıyor.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında eski teknik direktör ve oyuncuların bulunduğu organizasyonun teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmeyle, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylar seçildi.
OYLAMALAR 9 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK
"https://www.uefa.com/goal-of-the-season/" adlı internet sitesinde videolarıyla yer alan aday 10 golden en çok oy alan, 2018-19 sezonunun en iyi golü seçilecek. Oylamalar, 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Sezonun en iyi golünü atan adaylar arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro Rodriguez, Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova yer alıyor.
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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MessiCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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bence en güzel gol ronaldonunkiCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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