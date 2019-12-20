Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı
Son dakika haberi; UEFA, asker selamı nedeniyle Milli Takım'a kınama cezası, TFF'ye ise 50 bin Euro para cezası verdi. Kınanan oyuncularımız tek tek açıklandı.
UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında oyuncularımızın verdiği asker selamı nedeniyle oyunculara ve TFF'ye kınama cezası verdiğini açıkladı. Öte yandan TFF'ye 50 bin Euro para cezası verildi.
UEFA'NIN KINAMA CEZASI VERDİĞİ OYUNCULARIMIZ
Soruşturma sonucunda asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilerek, sporun doğasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle söz konusu maçlarda asker selamı veren futbolcular Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci'ye kınama cezası verildi.
50 BİN EURO PARA CEZASI
Asker selamının yanı sıra Türkiye ile Fransa arasında oynanan maçta yaşanan tribün olaylarının da göz önüne alındığının vurgulandığı açıklamada, TFF'ye 50 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.
Türkiye ile Bulgaristan arasında 19 Kasım'da oynanan 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında yaşanan benzer olaylar nedeniyle futbolcular ve federasyona açılan disiplin soruşturması ise kapatıldı.
PAULO DYBALA'YA CEZA YA DA KINAMA YOK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Atletico Madrid arasında 26 Kasım'da oynanan maçta gol atmasının ardından takım arkadaşı Merih Demiral'ın yanına koşarak asker selamı veren Arjantinli futbolcu Paulo Dybala hakkında açılan disiplin soruşturmasında da cezaya gerek görülmedi.
BAŞAKŞEHİR'E DE CEZA VERİLMİŞTİ
UEFA, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta asker selamı verdikleri gerekçesiyle İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca, Okechukwu Godson Azubuike, Junior Caiçara ve Mehmet Topal'a da kınama cezası vermişti.
Haber Videosu: Son dakika: UEFA, Milli Takım için asker selamı kararını açıkladı
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OH OLMUŞ, BU CEZA AZ BİLE, FUTBOL VE POLİTİKA AYRI ŞEYLER. DERS OLSUN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kinadiginiz kına size olsun güzel güzel yakın anlayana ????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bence bu kararı verenlerin ve imzası olanların isimlerini biz yayınlayalım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne Mutlu Türküm diyene iyiki türk doğmuşum rabbime şükürler olsunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Faydasi yok eyy amerika sonun Türk gençlerinden olacak...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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KOMEDYEN MİSİN, YOKSA PALYAÇO MU.Yayından Kaldır
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Yav kınasanız ne olur kınamasanız ne olur sizin kararınız bizim için yok hükmündedir. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE..Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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bu batılı haçlıların türk islam düşmanlığıdır, net.Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Hakiki din islamdırr. NetCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ASKER SELAMI BİZ TÜRKLERİN NAMUSUDUR. . . BİLMİYORLAR Kİ. . BİZİM TOPLUMDA ASKER SELAMI ORDUSUNA MEHMETÇİĞİNE BAYRAĞINA KUTSAL DURUŞUDUR. . SİYASİ BİR ANLAM İÇERMEZ. . TERÖR DOKUSU İÇERMEZ. . İNATLAŞMAK. . TEHDİT. . KAFA TUTMA. . GÜÇ GÖSTERME TEŞEBBÜSÜ DEĞİLDİR. . . . ASLA DİZ ÇÖKTÜREMEZSİNİZ. . . . BİZ TÜRK MİLLETİYİZ. . . . . . O KADAR. NET.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır