UEFA Gençlik Ligi'nde PSG, Galatasaray'ı dağıttı!
Bu akşam, Galatasaray ile PSG arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç öncesinde UEFA Gençlik Ligi'nde iki ekip karşılaştı. Fransız temsilcisi, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti.
Maçta Galatasaray'ın golünü 49. dakikada penaltıdan Metehan Baltaci atarken, PSG'ye farklı galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Arnaud Muinga, 32. dakikada Loic Mbe Soh, 46. dakikada Adil Aouchiche, 51. dakikada Maxen Kapo ve 73. dakikada Timothee Pembele kaydetti.
Bu sonucun ardından PSG grupta ilk galibiyetini alıp puanını 3 yaparken, Galatasaray henüz puanka tanışamadı.