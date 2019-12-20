: UEFA geçen sezon Galatasaray'a 30 milyon eurodan fazla ödeme yaptı!

20.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:22

UEFA, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların ne kadar gelir elde ettiklerini açıkladı. Rakamlara göre Galatasaray'ın da çok önemli bir miktarı kasasına koyduğu ortaya çıktı. Porto, Schalke ve Lokomotiv ile yer aldığı grubu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, grubunu üçüncü sırada tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılar dört ayrı kalemde elde ettiği kazançlarla toplamda 30 milyon 744 bin euro (yaklaşık 200 milyon TL) elde etti.

EN ÇOK KAZANAN BARÇA

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ekip Liverpool, buna karşın en çok kazanan takım olamadı. İngiliz temsilcisi 111 milyon euro, diğer finalist Tottenham ise 102 milyon euro gelir elde etti. En çok kazanan takım ise 118 milyon euro ile Barcelona oldu.

FENERBAHÇE'YE 63 MİLYON LİRA

Avrupa Ligi'nin geçtiğimiz sezona dair rakamları da açıklandı. UEFA'nın duyurduğu rakamlara göre burada en çok parayı kazanan Türk ekibi Fenerbahçe oldu. Son 32 turunu görüp Zenit'e elenen sarı-lacivertliler 9,553,003 milyon euro'yu (63 milyon TL) kasasına koydu.

AKHİSARSPOR'A HATIRI SAYILIR BİR ÖDEME YAPILDI

Beşiktaş ise 8,362,177 milyon euroluk (55 milyon TL) bir gelir elde etti. Akhisar Belediyespor ise kendisi için oldukça önemli sayılabilecek bir miktar olan 5,460,527 milyon euro (36 milyon TL) kasasına koydu.

(Skorer)

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