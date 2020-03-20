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UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi

UEFA, ödemelerinde gecikme yaşayan kulüplere 31 Mart'a kadar verdiği süreyi 30 Nisan'a uzattı.

20.03.2020 23:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:10
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi

UEFA, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak etkilenen kulüpler için FFP konusunda esneklik yapmaya karar verdi. UEFA, ödemelerinde gecikme yaşayan kulüplere 31 Mart'a kadar verdiği süreyi 30 Nisan'a uzattı.

UEFA tarafından yapılan duyuruda "Kulüplerin kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik gelişmeler, finansal hesaplamalar yapılırken tek tek ele alınacak ve FFP konusunda kararlar ona göre verilecek" ifadeleri yer aldı.

UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
Kaynak: Hürriyet

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UEFA'dan koronavirüs nedeniyle kulüplere FFP müjdesi

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