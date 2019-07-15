UEFA, Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı!

UEFA, Burak Yılmaz'ın Galatasaray forması giyerken Cluj'a attığı gollleri paylaşarak 34. yaşındaki oyuncunun doğum gününü kutladı.

UEFA, Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı!

UEFA, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz'ın doğum gününü Twitter'dan "Burak Yılmaz 34 yaşına bastı" paylaşımıyla kutladı.

2012 yılında Galatasaray forması giyerken Şampiyonlar Ligi'nde Cluj'a karşı hat-trick yaptığı maçtaki gollerini paylaşan UEFA, yıldız oyuncunun 34. yaş gününü unutmadı.

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