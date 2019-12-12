: UEFA, asker selamı nedeniyle Türkiye'ye ceza vermeyecek

12.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:07

UEFA, A Milli Futbol Takımı futbolcularının "asker selamı" için açtığı soruşturmada kararını verdi ve ceza tayinine yer olmadığını duyurdu.

Milli futbolcular; Arnavutluk ve Fransa maçlarında, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla asker selamı vermiş ancak UEFA, konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

CENK TOSUN VE HAKAN ÇALHANOĞLU DA SAVUNMA VERMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve başkanvekili Servet Yardımcı'nın yanı sıra Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da UEFA'ya savunma vermişti.

Yapılan savunmalar sonrası UEFA, konuyla ilgili TFF ve milli takıma ceza verilmemesi gerektiğine hükmetti. UEFA'nın tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.

SERVET YARDIMCI'DAN AÇIKLAMA

TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Asker selamıyla ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF'ye 50 bin Euro para cezası verdi" şeklinde konuştu.

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