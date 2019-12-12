UEFA, asker selamı nedeniyle Türkiye'ye ceza vermeyecek
Son dakika haberine göre; EURO 2020 elemelerinde 1-1 berabere biten Fransa maçında atılan gol sonrası, A Milli Futbol Takımımızın verdiği "asker selamı" üzerine UEFA soruşturma açmıştı. UEFA, yaptığı geniş kapsamlı soruşturma sonrasında ceza vermeyeceğini duyurdu.
UEFA, A Milli Futbol Takımı futbolcularının "asker selamı" için açtığı soruşturmada kararını verdi ve ceza tayinine yer olmadığını duyurdu.
Milli futbolcular; Arnavutluk ve Fransa maçlarında, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla asker selamı vermiş ancak UEFA, konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
CENK TOSUN VE HAKAN ÇALHANOĞLU DA SAVUNMA VERMİŞTİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve başkanvekili Servet Yardımcı'nın yanı sıra Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da UEFA'ya savunma vermişti.
Yapılan savunmalar sonrası UEFA, konuyla ilgili TFF ve milli takıma ceza verilmemesi gerektiğine hükmetti. UEFA'nın tribün olaylarından dolayı Türkiye'ye 50 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.
SERVET YARDIMCI'DAN AÇIKLAMA
TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Asker selamıyla ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF'ye 50 bin Euro para cezası verdi" şeklinde konuştu.
Haber Videosu: UEFA, asker selamı nedeniyle Türkiye'ye ceza vermeyecek
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Uefa''nin ceza vermesine gerek yok. Cezayi Avrupa takimlari veriyor zaten. Almanya''nin ve Fransan''nin baskisiyla sorusturma acilmisdi. Asker selami sade Türk futbolcularina özgü olsaydi ceza veriyormuydu vermiyormuydu görürdük. Avrupa''da futbol oynayan cogu yabanci futbolcularda asker selami verdigi icin ceza verme geregini duymamisdir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Biliyorlar ortaligi yakar gecerdik verseydiler.Cevap Yaz 9 14 Yayından Kaldır
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yemedi değil miCevap Yaz 9 12 Yayından Kaldır
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Veremezdi zatenCevap Yaz 10 18 Yayından Kaldır
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Neden ?2 2 Yayından Kaldır