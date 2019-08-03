UEFA açıkladı! İşte Şampiyonlar Ligindeki en başarılı Türk takımı

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı kulübü konumundaki Galatasaray, UEFA'nın yayınladığı son sıralamada oldukça iyi bir konumda yer aldı.

FENERBAHÇE 46, BEŞİKTAŞ 55. SIRADA

1955-2019 yılları arasını kapsayan, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en iyi takımları sıralamasını yayınlayan UEFA'nın listesinde, Galatasaray 22. sırada bulunuyor. Aynı listede Fenerbahçe 46, Beşiktaş 55'inci sırada yer aldı.

ZİRVE REAL MADRİD'İN

Liste katılım sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan ve yenilen gollere göre oluşturuluyor. Zirvede açık ara Real Madrid bulunuyor. İspanyol devini sırasıyla Bayern Münih, Barcelona, Manchester United ve Juventus takip ediyor.

İşte o liste:

(Fanatik)