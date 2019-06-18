Udinese, Dorukhan Toköz için 12 milyon euro teklif etti!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz'ün talipleri her geçen gün artıyor. Genoa ve Sassuolo'nun ardından Udinese de Beşiktaş'ın kapısını çaldı. A Spor'un haberine göre İtalyan ekibi, yıldız oyuncu için Beşiktaş'a 12 milyon euro önerdi.

BAŞKAN 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Başkan Fikret Orman da Dorukhan için 15 milyon euro istedi. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkarken 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.