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Ziya Selçuk, Ekonomi, Haber

Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin bugün açıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bugünden itibaren yapabilirler." dedi.

22.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:15
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izle çıkarılan işçilere yönelik Nakdi Ücret Desteği sisteminin açıklığını belirterek başvuruların başladığını açıkladı.

Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti.

İŞSİZ ÖDENEĞİNE HAK KAZANAMAYANLARA DA NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEK

Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ AYIN 8'İNDEN İTİBAREN ÖDENECEK

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız" sözleriyle açıklık getirdi.

1770 LİRA DESTEK SAĞLANACAK

Bakan Selçuk, "Korona virüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık bin 177 TL gelir desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını yineledi.

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Ekonomi Manşet

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