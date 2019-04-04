Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme

Alışverişlerde kesilen 25 kuruşluk poşet ücreti yapılan düzenlemeyle netleşti. Buna göre ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıdaların konulduğu küçük poşetler ile küçük ilaç poşetleri ücretsiz olacak. İnternetten alınan ürüne ise poşet parası geliyor.

HANGİ POŞETLER ÜCRETSİZ?

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının verim ve etkinliğinin artırılmasını sağlamak için hazırlanan, "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nde geçtiğimiz yılın son günlerinde düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile alışverişte bazı poşetlere ücretlendirme getirilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ücretsiz poşetleri de belirledi. Bakanlığın ücretsiz kapsama aldığı poşetler şöyle:

- Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıktaki gıdaların hijyeni için kullanılan küçük poşetler.

- Akvaryumcularda balık konan poşetler ile yumrulu veya tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler (patates-soğan torbaları vb.) ve kuru temizlemeci poşetleri ile kargo poşetleri ve freeshop poşetleri.

- İlaç poşetlerinde ise inceliğe bakılacak. Eczanelerde çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan ücretsiz olacak.

- Dükkanlar isterse tekstil ürünü çok kullanımlık poşetleri ücretsiz verebilecek.

HANGİ POŞETLER ÜCRETLİ?

Tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamüller gibi ürünlerin toptan veya perakende satıldığı market, bakkal, kantin, pastane, züccaciye, tuhafiye, restoran, kafe, nalburlarda istisnasız olarak poşetler ücretli.

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE POŞET ÜCRETİ VAR MI?

Uzaktan yapılan, mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi her türlü araç veya ortamı kullanarak yapılan satışlarda poşet ücreti kesilecek. Ancak internet satışı gibi uzaktan satışlarda satıcı, plastik poşetle gönderim yerine alternatif taşıma ürünü seçeneği sunacak. Plastik poşetler, ancak internetten alışveriş yapanların istemesi halinde paralı olarak gönderilecek. Kişiden kişiye gönderim, ticari amaçlı olmayan kargolar ise, bu kapsamında değerlendirilmeyecek.

POŞET ÜCRETİ NASIL BELİRLENDİ?

- Plastik poşetler boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın 25 kuruştan satılacak.

- Poşetlere uygulanacak ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak bakanlık tarafından belirlenecek ve yıl boyunca geçerli olacak. Yani yıl sonunda 25 kuruşluk poşet ücreti artabilecek. Ancak yıl sonuna kadar plastik poşet 25 kuruştan satılacak.

- Ücretli plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve "Sıfır Atık" logosu kullanılacak.

- 30 Haziran'dan sonra poşetlerde barkod da zorunlu olacak.

Öte yandan marketler kendi torba ya da çantasıyla alışverişe gelen müşterilere hiçbir şekilde engel olamayacak, zorla poşet satamayacak.