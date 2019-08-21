Ücretinde yüzde 40 indirim yapan Alper Potuk, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladı

21.08.2019 16:01

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Alper Potuk aldığı kritik kararla ücretinden %40 indirime gitmişti. Bu kararını hem Alper Potuk kendi sosyal medya hesabından hem de Fenerbahçe Kulübü açıklamıştı.

Alper Potuk, %40 indirim yaptıktan sonra 31 Mayıs 2022'ye kadar olan sözleşmesini bugün yeniledi.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama;

Kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında indirime giden futbolcumuz Alper Potuk, bu kapsamda yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı.

Kulübümüzde gerçekleştirilen imzada Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Bu imzayla Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak yenilendi.

Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, "Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız" diye konuştu.

ALPER POTUK BÖYLE DUYURMUŞTU

Alper Potuk, sözleşmesinde %40 indirime gitme kararı aldıktan sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Fenerbahçelilik, gerektiğinde elini taşın altına koymaktır. Taraftarlarımızın beklentilerini yeri geldiğinde karşıladım, yeri geldiğinde karşılayamadım. Bundan sonra birlik olma zamanı. Tüm takım arkadaşlarımla bu sene çubuklunun başarısı için son ana kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte omuzomuzaşampiyonluğa yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.