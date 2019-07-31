Uçağa binen Emre Mor'dan Galatasaray paylaşımı geldi

Galatasaray'ın transfer için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Emre Mor'dan paylaşım geldi.

Yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Emre Mor, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Galatasaray resmi Instagram hesabını etiketleyerek "Yakında görüşmek üzere" notuyla paylaştı.

Emre Mor'un paylaşımına 10 dakikada 50 bine yakın beğeni geldi. İşte Emre Mor'un paylaşımı;

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;

"Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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