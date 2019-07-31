Uçağa binen Emre Mor'dan Galatasaray paylaşımı geldi
Galatasaray'ın transfer için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Emre Mor'dan paylaşım geldi.
Yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Emre Mor, Instagram hesabından paylaşım yaptı. Galatasaray resmi Instagram hesabını etiketleyerek "Yakında görüşmek üzere" notuyla paylaştı.
Emre Mor'un paylaşımına 10 dakikada 50 bine yakın beğeni geldi. İşte Emre Mor'un paylaşımı;
İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;
"Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
YORUMLAR (9)
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istabulun mor geceleri basliyor hazirmisiniz paparazilerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gel gel İstanbul geceleri Seni bekliyor. Bizde kişiye özel koltuk ta yaptırılıyor. Fiyatlar makul. 2 çalımla, sana destan yazacaklar da sırada bekliyor. Müjdeleri vereyim dedim şimdiden.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bombacı mülayim gs de ???????? artık cincon düşünsünCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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6 gol yiyen takimin taraftarimi bunu söylüyor?1 Yayından Kaldır
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salakCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Bu çocuk 6alatasarayı karıştırır demedi demeyin :))) Değil Fatih Terim dedesi gelse bu çocuğu adam edemez ''eve düşen yıldırım'' gibi bişey bu çocuk :))Cevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
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ne gıcık bir bebe ya nefret ettikCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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Yeteneğinin yanında çalışma azmi ve karakteri birazcık geri kalıyor bence. .Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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