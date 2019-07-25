Uber Yönetim Kurulu'nda iki istifa
Uber Yönetim Kurulu üyelerinden Arianna Huffington ve Matt Cohler istifa etti.
Uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, Yönetim Kurulu üyeleri Arianna Huffington ve Matt Cohler'ın istifa ettiğini duyurdu.
Huffington yaptığı açıklamada, şirketten sosyal sorumluluk projelerine odaklı sitesi "Thrive Global"a daha çok zaman ayırmak için ayrıldığını söyledi ve "Thrive'ın büyümesiyle, Uber'e hak ettiği zamanı ayıramayacağımı fark ederek ayrılma kararı aldım" dedi.
COHER AÇIKLAMA YAPMADI
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), istifaların arkasında herhangi bir anlaşmazsızlığın olmadığını belirtirken, Cohler ayrılma nedenine ilişkin açıklama yapmadı.
Kaynak: DHA
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