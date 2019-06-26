Tyler Boyd'un menajeri konuştu: Beşiktaş bir adım önde

Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Tyler Boyd transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Başarılı oyuncunun menajeri Orçun Yücel, A Spor'a konuştu.

Yücel, "İki kulübün birbiriyle anlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Mümkün olan en minimal rakamlarla olayı sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Oyuncuyu başka kulüpler de takip ediyor ama Beşiktaş tabii ki bir adım önde. Elimizden geleni sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"UMARIM MUTLU SONA ULAŞIRIZ"

Yücel, "Tabii Beşiktaş'ın menfaatlerini gözetiyoruz. Umarım mutlu sona ulaşırız. Boyd, tekliften dolayı gururlu. Beşiktaş, dünyada sayılı kulüplerden biri. Kulüplerin anlaşması gerekiyor, Boyd'la ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum." diye konuştu.