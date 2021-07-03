Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürerken teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istemediği futbolcular da netleşiyor. Geçen sezon kiralık olarak Sivasspor forması giyen Tyler Boyd, kamp kadrosuna alınmadı. ABD'li futbolcu kendine yeni bir takım bulana kadar çalışmalarına takımdan ayrı devam edecek. Öte yandan Kara Kartal'ın Jeremain Lens, Hasic, Douglas ve Ljajic'le de yolları ayırması bekleniyor.