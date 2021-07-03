Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi
Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürerken teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istemediği futbolcular da netleşiyor. Geçen sezon kiralık olarak Sivasspor forması giyen Tyler Boyd, kamp kadrosuna alınmadı. ABD'li futbolcu kendine yeni bir takım bulana kadar çalışmalarına takımdan ayrı devam edecek. Öte yandan Kara Kartal'ın Jeremain Lens, Hasic, Douglas ve Ljajic'le de yolları ayırması bekleniyor.
Yeni uygulanacak 8+6 yabancı kuralı sonrası Beşiktaş, verim alamadığı yabancı futbolcularıyla yolları ayırmaya başladı. Siyah-beyazlılarda üzeri çizilen ilk isim Tyler Boyd oldu.
KULÜP BULANA KADAR TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen sezon kiralık olarak Sivasspor'da forma giyen Tyler Boyd'u kamp kadrosuna almadı ve karar oyuncuya tebliğ edildi. Tyler Boyd, kulüp bulana kadar takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.
LJAJIC'İN DE TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Jeremain Lens ile Tyler Boyd'un yanı sıra Hasic ve Douglas'ın da gönderilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta ayrılması beklenen bir diğer isim ise Adem Ljajic. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 29 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor vermediği öğrenildi.