Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürerken teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istemediği futbolcular da netleşiyor. Geçen sezon kiralık olarak Sivasspor forması giyen Tyler Boyd, kamp kadrosuna alınmadı. ABD'li futbolcu kendine yeni bir takım bulana kadar çalışmalarına takımdan ayrı devam edecek. Öte yandan Kara Kartal'ın Jeremain Lens, Hasic, Douglas ve Ljajic'le de yolları ayırması bekleniyor.

Yeni uygulanacak 8+6 yabancı kuralı sonrası Beşiktaş, verim alamadığı yabancı futbolcularıyla yolları ayırmaya başladı. Siyah-beyazlılarda üzeri çizilen ilk isim Tyler Boyd oldu.

KULÜP BULANA KADAR TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen sezon kiralık olarak Sivasspor'da forma giyen Tyler Boyd'u kamp kadrosuna almadı ve karar oyuncuya tebliğ edildi. Tyler Boyd, kulüp bulana kadar takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek.

LJAJIC'İN DE TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Jeremain Lens ile Tyler Boyd'un yanı sıra Hasic ve Douglas'ın da gönderilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta ayrılması beklenen bir diğer isim ise Adem Ljajic. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 29 yaşındaki oyuncu için olumlu rapor vermediği öğrenildi.

Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi
Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu
Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Burak Özçivit
Spor Salih Uçan Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 17:10:12. #1.14#

title