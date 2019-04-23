Twente'de Oynadığı Dönemde Fenerbahçe'yi Reddeden Hakim Ziyech, Şimdi Paylaşılamıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam eden Ajax'ın hücumdaki önemli oyuncularından olan ve bir dönem Fenerbahçe'yle de anılan Hakim Ziyech için Avrupa'nın dev kulüpleri transfer yarışına girdi. France Football'da yer alan habere göre; Liverpool, Barcelona, Manchester United ve City'nin peşinde olduğu Ziyech için Inter de devreye girdi.

TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETMEDİ

Twente'de oynadığı dönemde hem devre arası hem de yaz transfer sezonlarında birçok kez Fenerbahçe'yle adı anılan ancak Türkiye yerine Hollanda'da kalmayı tercih eden Ziyech belki de bu kararının semeresini aldı ve Ajax'ta adeta uçuşa geçti.

AJAX 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Twente'den 2016/2017 sezonu başında 11 milyon euroluk bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olan 26 yaşındaki Faslı hücumcu orta saha için Ajax'ın 35-40 milyon euro civarında bir rakam istediği belirtildi.

19 GOL ATTI, 20 ASİST YAPTI

Ziyech bu sezon Ajax formasıyla toplam 43 maça çıkarken 19 gol, 20 asistlik müthiş bir performans sergiledi ve takımının özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hem Juventus hem de Real Madrid'i elemesinde büyük pay sahibi oldu.

(Fanatik)