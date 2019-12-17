Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı
Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi. Maç sonunda konuşan Tuzlasporlu Muhammed Akarslan, "Galatasaray 4-0 yaptıktan sonra Muslera kaleden hareket yaptı. Sonra koşarak geldi maç bitince, arbede oldu. Birisi kafa attı, arkadaşımızın kafası yarıldı, teknik heyetten biriydi sanırım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Galatasaray, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından saha karıştı. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'nın saha kenarından giderken aralarında başlayan sürtüşme, soyunma odası koridorlarına taşındı. Bir anda futbolcular sahaya geri döndü ve iki takım futbolcuları arasında gerginlik devam etti ve polis araya girdi.
MUSLERA'YA SERT TEPKİ
Maç sonunda Tuzlaspor forması giyen Muhammed Akarslan A Spor'a konuştu. Akarslan, "İlk maçın avantajını korumak istedik ama Galatasaray büyük camia, kazandı. Önemli olan sondaki olaylar. bu olaylar büyük camiaya yakışmıyor. Muslera ağza alınmayacak laflar ediyor kulübemize, yumruk atıyor. Galatasaray'ı böyle kenetlediğimiz için mutluyum." dedi.
"MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ, YAKIŞMADI"
Akarslan, "Galatasaray 4-0 yaptıktan sonra Muslera kaleden hareket yaptı. Sonra koşarak geldi maç bitince, arbede oldu. Birisi kafa attı, arkadaşımızın kafası yarıldı, teknik heyetten biriydi sanırım. Maçın önüne geçti, yakışmadı." diye konuştu.
Haber Videosu: Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı
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TOP-çu gökhan yapınca hoşmuydu ASLAN MUSLERACevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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He he 50 metre koşmuş muslera kamera görmedi:) bir de hareket yapmış taaa kaleden görmüşler. İsmini vermek istemedikleri kafası yarılmış. YersenCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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9 yıldır Türkiyede oynayıp, Galatasarayli olup olmasın insanların sevdiği vukaati olmayan bir insana utanın iftita atmaya!!! Mac sonu röportajındada söyledi zaten varsa benim bir fiziki müdahalem küfürüm kameralarda olsun getirin diye!!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Muslera taaa Kaleden hareket yaptı gördünüz:))) yedik. Canlı yayında kimse görmedi koştuğunu:)) seyirciye hareket yapan kaleciniz futbolcularınız yöneticiler iniz nolcak?Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır