: Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?

17.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:29

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Muslera ile Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken gerginliği polis sona erdirdi.

"FATİH TERİM SEN KİMSİN?"

Maç sonunda Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Gökhan Çıra, "Maçtan önce Fatih Terim yardımcı hocamın omzundan tutup 'Gökhan Çıra sen misin?' Diye soruyor. Mafya mısın sen ya? Sen kimsin? Beni istediği zaman bulabilir. Evimi herkes biliyor." dedi.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Genç futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir. Gökhan Çıra, 2 yıldır sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile birlikte. İkili sosyal medyada sık sık birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaşıyor.

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