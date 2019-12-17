: Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!

17.12.2019 22:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:30

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselmiş oldu. Maçın bitiminin ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi.

MAÇ SONU BÜYÜK OLAY

İddiaya göre Muslera, 2-0 biten ilk maçın ardından Türk Telekom Hatırası yazısıyla fotoğraf paylaşan Gökhan Çıra'nın yanına giderek "Ne oldu, ne oldu konuşsana" dedi. Bu söz sonrası iki isim yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. İki takım futbolcularının da kavgaya dahil olması sonrası ortalık karıştı. Polisin saha içine girmesinin ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti.

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