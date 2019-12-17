Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!
Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takım futbolcuları yumruk yumruğa kavga etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselmiş oldu. Maçın bitiminin ardından iki takım futbolcuları birbirine girdi.
MAÇ SONU BÜYÜK OLAY
İddiaya göre Muslera, 2-0 biten ilk maçın ardından Türk Telekom Hatırası yazısıyla fotoğraf paylaşan Gökhan Çıra'nın yanına giderek "Ne oldu, ne oldu konuşsana" dedi. Bu söz sonrası iki isim yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. İki takım futbolcularının da kavgaya dahil olması sonrası ortalık karıştı. Polisin saha içine girmesinin ardından iki takım futbolcuları ayrı ayrı soyunma odasına gitti.
Haber Videosu: Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu!
-
Sampiyonlar Ligi Melodisi calmislarmiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Şampiyon sivassporCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
GALATASARAY TUZLAYIP DA YEDİ. CİMBOMLA ŞAKA OLMAZ. BU DA GALATASARAYI ÇEKEMEYEN KANATLILARA KAPAK OLSUN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Herkes yapar Muslera yapmazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
TUZLAYI YENSEN NEOLUR :)CİNCONCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Kanatlı Kuşlar yenemiyor ha hahaYayından Kaldır
-
helal olsun sana adam gibi adam muslera :)Cevap Yaz 24 13 Yayından Kaldır
-
Aaaa Galatasaray maç mi kazan di ????Cevap Yaz 17 17 Yayından Kaldır
-
Evet fb bjk kadar kaza nıyo1 1 Yayından Kaldır
-
Hakem cincon turu atlasın diye görevlendirilmiş tüm takdir haklarını cincondan yana kullanıyor. Tuzla 5 as oyuncusunu oynatmıyor, ileri uçta oynayan 3 oyuncusu 6s ceza sahası önünde top çeviriyor. Cinconlu oyuncular temassız kendini yere atıyor görevli faulü veriyor. İyi tiyatro izledik bee. Ama olsun bu skor cinconu yanıltacak leş olduklarını gözgöz gösterecek üzüntü büyük olacak.Cevap Yaz 9 19 Yayından Kaldır