Tuvana Türkay'dan Alper Potuk'a Gönderme

Alper Potuk'un kaçırdığı gol taraftarların büyük tepkisine neden olurken, sarı lacivertli futbolcunun eski sevgilisi Tuvana Türkay'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Türkay kaçan golün hemen ardından sosyal medya hesabından gülerken bir fotoğrafını üzerine 'gülen yüz' emojisi koyup paylaştı. Diğer paylaşımlarından da bir eğlence mekanında olduğu görülen Türkay bu paylaşımının Alper'e gönderme olduğu öne sürüldü.