Tuvana Türkay'dan Alper Potuk'a Gönderme

Süper Ligin 28. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Alper Potuk, kaçırdığı pozisyon sonrası eleştirilmişti. Alper Potuk'un eski kız arkadaşı Tuvana Türkay'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Alper Potuk'un kaçırdığı gol taraftarların büyük tepkisine neden olurken, sarı lacivertli futbolcunun eski sevgilisi Tuvana Türkay'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Türkay kaçan golün hemen ardından sosyal medya hesabından gülerken bir fotoğrafını üzerine 'gülen yüz' emojisi koyup paylaştı. Diğer paylaşımlarından da bir eğlence mekanında olduğu görülen Türkay bu paylaşımının Alper'e gönderme olduğu öne sürüldü.

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YORUMLAR (8)

  • HAKAN:
    bitmiş bu alper potuk okeye dönüyor fb gönder bu şımarık adamı saçları sarı yapmış rakuna benzemiş
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  • REALİST :
    Istanbul icin soyluyorum. Sayin 1000 birak simdi 17 bini 12 bini. En sonunda bir oy, tek bir oy sadece bir oy ile de olsa K A Y B E D E C E K S I N.... akepe devri kapandi artik. Yeter iste 17 sene at kosturdunuz ve o at lar yoruldu artik. NOKTA
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    HKN: doktora gitsene sen
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