Türkiye'yi bekleyen Şampiyonlar Ligi kabusu!

04.10.2019 10:56

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında PSG'yi konuk etti. Mücadeleyi Fransız ekibi 52. dakikada Icardi'nin attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray grupta 1 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir sahasında, Borussia Mönchengladbach'ın son dakikada attığı golle ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Başakşehir 1 puan ile grupta son sırada yer aldı.

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Wolves'i ağırladı. Karşılaşmayı 90+3'te Boly'nin attığı golle Wolves 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puansız bir şekilde grupta son sırada yer aldı.

Temsilcimiz Trabzonspor'da sahasında Basel'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 1 puan ile grupta 3. sırada yer aldı.

ÜLKE SIRALAMASINDA İLK 10 ÖNEMLİ

Ülke sıralamalarında puana çok ihtiyacımız olduğu günlerde, temsilcilerimiz 8 maç sonunda henüz 3 puanla tanışamadı.

AVRUPA KUPALARINDAN PUAN SİSTEMİ

Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Elemelerde her galibiyete 1 puan, beraberliğe ise 0,5 puan veriliyor. Gruplar ve sonrasında ise galibiyetin puanı 2, beraberliğin puanı ise 1 oluyor. Bu puanların bir de bonusları bulunuyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor gruptan çıkmaları halinde ülke puanına 4'er puan daha dahil edecek. Ayrıca Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalabildiği için ülke hanesine 2 puan eklendi

GALİBİYET VE BERABERLİK ÜCRETLERİ NELERDİR?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda rakamlar yükseldi. Açıklanana göre gruplara katılan takımlar 2 milyon 920 bin euronun sahibi olacak. Ayrıca galibiyet primi de 570 bin euroya yükseltildi. Bununla birlikte beraberlik sonucunda da takımlar 190 bin euro gelir elde edecek. Son 32 turuna kalan takımlar 500 bin euro bonus alacak. Bu rakam son 16 turu için 1 milyon 100 bin euro, çeyrek final için 1.5 milyon euro, yarı final için 2 milyon 400 bin euro, final için 4,5 milyon euro ve şampiyonluk halinde ise 8,5 milyon euro olacak.