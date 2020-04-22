Türkiye’nin salgına karşı gizli silahı ‘iç talep’
Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı demir-çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi artışını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, "Ek vergi, üretim ve istihdamın korunması için önemli" diye konuştu.
22.04.2020 04:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 04:58
Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı demir-çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi artışını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, "Ek vergi, üretim ve istihdamın korunması için önemli" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com