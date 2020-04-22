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Cumhurbaşkanı, Veysel Yayan, Ekonomi

Türkiye’nin salgına karşı gizli silahı ‘iç talep’

Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı demir-çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi artışını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, "Ek vergi, üretim ve istihdamın korunması için önemli" diye konuştu.

22.04.2020 04:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 04:58
Türkiye’nin salgına karşı gizli silahı ‘iç talep’

Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı demir-çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi artışını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, "Ek vergi, üretim ve istihdamın korunması için önemli" diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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