Türkiye'nin öncü firmalarından Dizayn Grup, konkordato sürecinden çıktı

24.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:49

2018 yılında finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kalan Dizayn Grup, bu süreci başarılı bir şekilde tamamladı. Konkordatodan çıkan şirket, üretim yapmaya devam ediyor.

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN ANLAŞILDI

Şirket, 13 Şubat 2020 tarihinde alacaklıları ile bir toplantı düzenledi. 160 alacaklının katıldığı toplantıda, borçların yeniden yapılandırılması konusunda anlaşıldı.

ÜRETİME DEVAM KARARI ALDI

Toplam alacak rakamının %80'ini oluşturan şirketlerin tamamı "Dizayn Grup ülkemiz ve sektörümüz için büyük bir değerdir, Dizayn sektörde adeta bir okul gibidir ve bugün sektördeki birçok kuruluş ve sektör çalışanları Dizayn okulunda yetişmelidir" fikrinde uzlaştı. Tüm alacaklı şirketlerin "borçları yeniden yapılandırmak" için olumlu oy kullanmasıyla Dizayn Grup, konkordato sürecini bitirerek üretime devam kararı aldı.

DİZAYN GRUP NEDİR?

1987 yılında araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulan Dizayn Grup, 1991 yılında ilk AR-GE çıktısı olan molekül yapısı özel dizayn edilmiş PPR boru ve ek parçaları üreterek bugünkü yapılanması için ilk adımlarını attı. Zaman içerisinde boru ve elemanları üretim ve satışı ile özdeşleştiği için Dizayn markası boru markası olarak konumlandı ve AR-GE şirketi, Mir AR-GE ismi ile bağımsız bir yapıya kavuşturuldu. Dizayn Grup, Mir AR-GE şirketi ve diğer iştirakleriyle birlikte 2010 yılı itibari ile Mir Holding çatısı altında toplandı. 30 yıllık tecrübesi ile sektörde öne çıkan Dizayn Grup, deneyimi ve yüksek üretim gücü ile 85'in üzerinde ülkeye ihracat yapıp bir dünya markası haline geldi.