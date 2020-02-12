: Türkiye'nin koronavirüsün tedavisi için geliştirdiği tanı kiti yurt dışına satılacak

12.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:51

Türkiye'nin koronavirüs tanısı için geliştirdiği yerli kit için önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test sonucunu 90 dakikaya kadar indiren kitin yurt dışına da satılacağını açıkladı.

MEVCUT KİT 4-24 SAAT ARASINDA SONUÇ VERİYOR

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs için mevcutta kullanılan testlerin 4-24 saat arasında sonuç verebildiğini hatırlatarak bu konuyla ilgili bakanlığın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce daha hızlı sonuç veren yerli bir kit üzerinde çalışmaya başlandığını vurgulamıştı.

Türkiye'nin ürettiği kitin tanı süresini düşürdüğünü belirten Bakan Koca, şunları söylemişti:

"Bu kit, geçen hafta tamamlandı. Bu kitin ortalama test sonucunu verdiği süre 90 ila 120 dakikaya kadar düşebildi. Yani 4-24 saat arasında sonuç veren daha önce PCR yöntemiyle referans laboratuvarımızın çalıştığı kit yerine, yerli bir kit geliştirilerek bu süre 90-120 dakika arasına çekilebildi ve geçen hafta perşembe günü laboratuvarımızda bu kit kullanılmaya başlandı, doğruluğu yüzde 100'e yakın, yüzde 995 oranında olan bir teknik olduğunu özellikle söylemek istiyorum.

"MALİYETİ DÖRTTE BİRE İNDİRDİ"

Daha önceki kitin maliyeti dörtte bir oranına indi. İngiltere, Fransa ve Almanya'da benzer bir şekilde kit geliştirdiklerini ifade etmişlerdi ama o geliştirilen kitin süresi 90 dakikaya kadar inebilmiş değil. Önümüzdeki haftalarda bu süreyi daha da kısaltma noktasında arkadaşlarımız gayret ve çaba içindeler."

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