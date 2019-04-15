Türkiye'nin Gururu Ozan Kabak, Bundesliga'da Mart Ayının En İyi Genç Oyuncusu Seçildi
Galatasaray'ın 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak, Almanya Liginde Mart ayının en iyi genç oyuncusu seçildi.
Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, Bundesliga'ya çabuk uyum sağladı. Stuttgart'ın Hannover 96'yı 5-1 yendiği maçta attığı 2 kafa golüyle yıldızlaşan Ozan, Nürnberg maçında ise takımına 1 puanı getiren isim olmuştu.
TOURE İLE GRUJİC'İ SOLLADI
Bundesliga tarafından Mart ayının en iyi genç futbolcusu ödülüne aday gösterilen Ozan, Eintracht Frankfurt forması giyen Almamy Toure ile Hertha Berlin'in yıldızı Marko Grujic'ı solladı ve ayın futbolcusu seçildi.
(Fanatik)
YORUMLAR (3)
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cinconlar yansın 11m. bedavaya gelecek vadeden adami satti 12m. çöp diagneyi al akil yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Özilden sonra Türklere yalakalık yapıyorlar kendi gönüllerince.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah nazardan saklasın, her geçen gün üstüne koyuyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır