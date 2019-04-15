Türkiye'nin Gururu Ozan Kabak, Bundesliga'da Mart Ayının En İyi Genç Oyuncusu Seçildi

Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, Bundesliga'ya çabuk uyum sağladı. Stuttgart'ın Hannover 96'yı 5-1 yendiği maçta attığı 2 kafa golüyle yıldızlaşan Ozan, Nürnberg maçında ise takımına 1 puanı getiren isim olmuştu.

TOURE İLE GRUJİC'İ SOLLADI

Bundesliga tarafından Mart ayının en iyi genç futbolcusu ödülüne aday gösterilen Ozan, Eintracht Frankfurt forması giyen Almamy Toure ile Hertha Berlin'in yıldızı Marko Grujic'ı solladı ve ayın futbolcusu seçildi.

(Fanatik)