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Türkiye’nin finansal alanda ilk blokzincir ağı kuruldu

Borsa İstanbul kuruluşu Takasbank, blokzincir çalışmalarının ilk ürünü olarak dayanağı fiziksel altın olan ve dijital bir varlığa çevrilebilen altının blokzincir teknolojisi ile zaman kısıtı olmaksızın kişiden kişiye transferine imkan tanıyan "BiGA Dijital Altın" projesini uygulamaya geçirdi.

30.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:05
Türkiye’nin finansal alanda ilk blokzincir ağı kuruldu

kuruluşu Takasbank, blokzincir çalışmalarının ilk ürünü olarak dayanağı fiziksel altın olan ve dijital bir varlığa çevrilebilen altının blokzincir teknolojisi ile zaman kısıtı olmaksızın kişiden kişiye transferine imkan tanıyan "BiGA Dijital Altın" projesini uygulamaya geçirdi.

Kaynak: Dunya.com

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