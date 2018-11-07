Türkiye'nin En Büyük Araç Kiralama Şirketi Fleetcorp Resmen İflas Etti

Filo kiralama sektörünün önemli isimlerinden Fleetcorp A.Ş.'nin konkordato davasından iflas kararı çıktı. Mahkeme, Fleetcorp A.Ş.'nin borca battığını ve konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığının altını çizerek iflasına karar verdi. Fleetcorp Türkiye'nin en büyük araç kiralama şirketi konumundaydı.

KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞMASI İMKANSIZ

Geçtiğimiz günlerde komiser heyeti mahkemeye gönderdiği raporunda konkordato kararının çok geç alındığını belirterek, şirketin kısa bir zamanda kara geçme ve konkordatonun başarıya ulaşma şansı olmadığını bildirdi. İtirazlar üzerine komiser heyeti, mahkemeye ek bir rapor daha yolladı ve bu raporda da olumsuz görüş bildirdi.

10 BİN 619 ARACIN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Komiser heyetinin atadığı bilirkişi de Fleetcorp'un kayıtlara göre değişik marka, model ve kilometrede 12 bin 455 otomobili bulunduğunu, bin 836 aracın firmanın kullanımında olduğunu kaydetti.Bilirkişi kullanımda olmayan 10 bin 619 otomobilin nerede ve ne durumda olduğunun bilinmediğini kaydederek, firmada kayıtlı gözüken 12 bin 455 otomobilin piyasa değerinin bir milyar 361 milyon TL olduğunu bildirdi.

DURUŞMA SALONU ALACAKLILARLA DOLDU TAŞTI

Konkordato davasının üçüncü duruşması bugün İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya davaya müdahil olan alacaklı banka, finans, kasko ve sigorta şirketleri, otomobil firmaları avukatları ile mağdur 170 galericiyi temsilen 15 kişi katıldı. Şirketin piyasaya 2 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğu ileri sürülüyor.

İFLAS KARARI ALACAKLILARIN ALEYHİNE BİR KARARDIR

Duruşmada Fleetcorp A.Ş.'nin avukatı, geçici komiser heyetinin hazırladığı ek raporun tamamen yanlış olduğunu savunarak, "Halen araçların sayısını öğrenememişlerdir. 14 bin 888 araç olduğunu söylememize rağmen heyet daha az araç olduğunu belirtip kıymet takdirini az yapmıştır" ifadesinde bulundu.

Firmanın 2001'den beri sektörde olan bir şirket olduğunu belirten avukat, "Aylık 10 milyon TL geliri olan şirketi, komiserler 2 milyon geliri var gibi göstermiştir. Şirketin marka değeri borcunun üstündedir. Şirkete iflas kararının verilmesi alacaklıların lehine değildir" diye konuştu.

BORCA BATIK DURUMDA

Mahkeme ise Fleetcorp A.Ş.'ye tanınan geçici mühleti kaldırarak, komiser heyetinin görevine son verdi ve aldığı tüm tedbir kararlarını kaldırdı. Mahkeme, Fleetcorp A.Ş.'nin karar saati olan 16.14 itibariyle iflas ettiğini belirterek, kararın iflas masasına bildirilmesine hükmetti. Mahkeme kararında Fleetcorp A.Ş.'nin borca batık olduğunu, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Filo kiralama sektörünün en büyüklerinden Fleetcorp A.Ş., geçtiğimiz Eylül ayında konkordato talebiyle İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuştu. Konkordato talebi kabul edilen Fleetcorp'a mahkeme, 3 kişilik komiser heyeti atadı ve geçici mühlet verdi. Piyasaya 2 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğu ileri sürülen şirketin yöneticileri ise görevlerinden ayrıldı. Mahkeme konkordato sürecinde şirketin mal varlığının satılmaması yönünde de karar aldı. Firma konkordato istemeden önce elindeki araçlardan bin 500'e yakınını galericilere satmış ancak devir işlemleri yapılmamıştı. Bu nedenle firmadan araç alan galericiler büyük zarara uğradı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İlk olarak şirketin iflas dosyası açılacak. Alacaklılar, 12 bin araçtan rehinli, ipotekli olanların satışlarını yapmaya başlayacak. Şirketin elinde bulunan araçları ise iflas masası satışa çıkaracak ve alacaklılara ödeme yapmaya başlayacak. Alacaklıların en başında şirket çalışanları gelecek ve ilk onlara ödeme yapılacak. Daha sonra diğer alacaklılara da paraları sırasıyla dağıtılacak. Alacaklılar sırasıyla bankalar, leasing kuruluşları ve otomobil firmaları. Alacaklıların içinde en büyük firma ise Mercedes firması.