Türkiye, Moldova karşısında! İlk 11'ler belli oldu

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında Moldova'ya konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

10.09.2019 20:37
Türkiye, Moldova karşısında! İlk 11'ler belli oldu

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

MOLDOVA: Koşelev, Reabciuk, Efros, Mudrac, Graur, Turcan, Ionita, Cebotaru, Sandu, Suvorov, Ginsari.

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Kenan, Cenk Tosun.

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