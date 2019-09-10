Türkiye, Moldova karşısında! İlk 11'ler belli oldu
A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında Moldova'ya konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
MOLDOVA: Koşelev, Reabciuk, Efros, Mudrac, Graur, Turcan, Ionita, Cebotaru, Sandu, Suvorov, Ginsari.
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Kenan, Cenk Tosun.