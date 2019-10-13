Türkiye maçı öncesi Fransa alarma geçti

13.10.2019 09:08

Arnavutluk'u 1-0 yenerek puanını 18'e yükselten A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak maç için endişeye kapılan Fransa medyası Türk taraftarlardan korku. L'Equipe gazetesi, maç biletlerinin tükendiğini ve emniyet güçlerinin maç için alarma geçtiklerini aktardı.

FRANSA ALARMDA

Fransa Futbol Federasyonu medya ofisinden L'Equipe'e verilen açıklamada, "Emniyet güçlerinden bu maç için ekstra destek istedik. Alarm durumuna geçtik. Maçın biletleri, normalden daha hızlı bir şekilde satılıyor ve neredeyse tükendi. 1-2 gün içerisinde de tamamen tükenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

40 BİN TÜRK GELECEK

Açıklamanın devamında, "Türk taraftarlar için ayırdığımız 3200 bilet günler öncesinden tükendi. Ayrıca, Fransa için ayrılan alanda da Türkler olacak. Maçta 40 bin civarında Türk taraftar olacağını tahmin ediyoruz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Fransa Futbol Federasyonu, "Türk taraftarlar, biletleri direkt olarak satın almadığı için tam olarak kaç kişi olduklarını bilemiyoruz. Biletleri, üçüncü parti satıcılardan alıyorlar. Maç ve 1 gün öncesinden Paris'e Almanya, İsviçre ve Belçika'dan normalin üstünde bir yolcu sayısı var." diyerek sözlerini noktaladı.