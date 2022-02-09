Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha belli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha belli oldu

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Antalyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Hatayspor ile Antalyaspor, Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Akdeniz ekibi, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha belli oldu

HATAYSPOR İKİNCİ YARININ TAMAMINDA 10 KİŞİ OYNADI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Alassane Ndao ve Haji Wright kaydetti. Hatayspor'da Fatih Kurucuk 45+1. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Antalyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Haberler.com - Spor

Antalyaspor, Hatayspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title