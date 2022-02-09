Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Antalyaspor, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
Hatayspor ile Antalyaspor, Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Akdeniz ekibi, çeyrek finale yükseldi.
HATAYSPOR İKİNCİ YARININ TAMAMINDA 10 KİŞİ OYNADI
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Alassane Ndao ve Haji Wright kaydetti. Hatayspor'da Fatih Kurucuk 45+1. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Antalyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
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