Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'nin kupada Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti.
4. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den kupaya bu turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
Gaziantep FK-Turgutluspor
Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor
Kırklarelispor-Ankaragücü
Bayburt Özel İdare-Bursaspor
Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor
Kayserispor-Bayrampaşaspor
Payasspor-Manisa FK
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdarespor
Çankırıspor-Çaykur Rizespor
Altay-Görelespor
Adanaspor-Diyarbekir
Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor
Gençlerbirliği-Esenler Erokspor
Vanspor-Sancaktepe Belediyespor
Göztepe-Sivas Belediyespor
Niğde Anadolu - Antalyaspor
Kemerspor - Kasımpaşa
Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu Spor
BB Erzurumspor-Bodrum Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
Gaziantep Futbol Kulübü-Turgutluspor
Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor
Göztepe-Sivas Belediyespor
Payasspor-Manisaspor
Altay-Görelespor
Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor
Adanaspor-Diyarbekirspor
Kemerspor 2003-Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor