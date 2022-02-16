TFF, Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine harekete geçti: Savcılığa başvurduk, lütfen belgelerinizi sunun - Haberler
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TFF, Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine harekete geçti: Savcılığa başvurduk, lütfen belgelerinizi sunun

Haberler.com, Tuna Yüksel - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile ilgili bir açıklama yayınladı. Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla federasyona ve devletin yetkili mercilerine iletmeye davet eden TFF, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın iddiaları hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"BELGELERİ SUNMAYA DAVET EDİYORUZ"

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. Haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak'ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig'de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen FETÖ'cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur.

TFF olarak, Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla."

NE DEMİŞTİ?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının ardından sert açıklamalarda bulunarak"FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarı tahrik etti. Futbolcuları sahada tehdit etti. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez" demişti.

Tuna Yüksel
Haberler.com Haberler.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Murat Sancak, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Atılan gol ofsayt değil iken var orada ne yapıyor yan hakem ne iş yapıyor orta hakem ne iş yapıyor, Beşiktaş yenilmesin diye oynanan oyundu , hangi yorumcu ona ofsayt dedi hiç biri demedi bu kadar net herkes görür iken bir hakemler görmez zaten

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