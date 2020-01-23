: Türkiye'de de şubesi olan fast food zincirinde çalışanın kalçasını kaşıdığı anlar objektife yansıdı

23.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:03

İngiltere'nin Lancashire bölgesinde bulunan Subway şubesine giden bir çift, restorana girip yemek yedikten sonra çıkmak üzereyken büyük bir şok yaşadı. Sandviçlerini hazırlayan çalışanlardan birini gören çift, adamın pantolonunu sıyırıp kalçasını kaşıdığını fark etti.

"YEMEK YERKEN BİR DAHA DÜŞÜNÜN"

30 yaşındaki ismi açıklanmayan müşteri durumu fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. "Bu restorandan yerken bir daha düşünün" notunu düşen müşteri aynı fotoğrafı fast food zincirine de gönderdi.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Tepkiler üzerine Subway'den konuyla ilgili açıklama yapıldı. İngiliz Daily Star'ın yer verdiği açıklamada, "Müşterimize bizimle iletişime geçtiği için teşekkür ediyoruz. Hijyen bizim için en önemli konuların başında geliyor. Tüm franchise sahiplerinden bu konuda beklentimiz yüksek. Söz konusu restoranla bağlantı kurduk. Olayla ilgili soruşturma yapılıyor" denildi.

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