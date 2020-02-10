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Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini açıkladı.

10.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:45
Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Türk vatandaşlığına geçen , ismini değiştireceği iddiaları hakkında net konuştu.

27 yaşındaki yıldız isim, adını değiştirmeyeceğini söyleyerek Shane Larkin olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

"TÜM HABERLER YANLIŞ"

Larkin yaptığı açıklamada, "Adımı değiştirdiğime dair tüm haberler yanlış. Doğduğum ismimi Türk vatandaşlığında da kullanacağım" ifadelerini kullandı.

Larkin bu sezon Turkish Airlines Euroleague'de 22 sayı ortalaması, 3,2 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla oynuyor.


Haber Videosu

: Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek
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HABER YORUMLARI (5)

  • HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET..:
    hadi ordan sahtekar. BİZ ÇOK GÖRDÜK SENİN GİBİ PARA İÇİN VATANDAŞLIĞINI DEĞİŞTİRİP İŞİ BİTİNCE ÇEKİP GİDENLERİ. işin bittimi çeker gidersin.
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  • AKLIBAŞINDA:
    Ne olacaktı peki senide nüfusuna mı alsın istiyosun?
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  • ŞAHİN ERKİN:
    beyler bu adam benim ismimi kullanmak istedi dava sürecindeyiz işin takipçisiyim ismimi kimseye yar etmem !
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