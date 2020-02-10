Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek
Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini açıkladı.
Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin, ismini değiştireceği iddiaları hakkında net konuştu.
27 yaşındaki yıldız isim, adını değiştirmeyeceğini söyleyerek Shane Larkin olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.
"TÜM HABERLER YANLIŞ"
Larkin yaptığı açıklamada, "Adımı değiştirdiğime dair tüm haberler yanlış. Doğduğum ismimi Türk vatandaşlığında da kullanacağım" ifadelerini kullandı.
Larkin bu sezon Turkish Airlines Euroleague'de 22 sayı ortalaması, 3,2 ribaund ve 4 asist ortalamalarıyla oynuyor.
Haber Videosu: Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek
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İsim değiştirme hiç değilse ekle 2 isimli ol.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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2020 de olan en güzel şet belki de tek güzel şey heraldeCevap Yaz Yayından Kaldır
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hadi ordan sahtekar. BİZ ÇOK GÖRDÜK SENİN GİBİ PARA İÇİN VATANDAŞLIĞINI DEĞİŞTİRİP İŞİ BİTİNCE ÇEKİP GİDENLERİ. işin bittimi çeker gidersin.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ne olacaktı peki senide nüfusuna mı alsın istiyosun?Yayından Kaldır
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beyler bu adam benim ismimi kullanmak istedi dava sürecindeyiz işin takipçisiyim ismimi kimseye yar etmem !Cevap Yaz Yayından Kaldır