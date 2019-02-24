Türk Telekom Stadında Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu

Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden A Milli Takım'ın eski futbolcularından Abdullah Çevrim için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk Telekom Stadında Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Abdullah Çevrim için saygı duruşunda bulunuldu.

Çevrim, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ile Gaziantepspor kulüplerinde forma giymişti.

Kaynak: İHA
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