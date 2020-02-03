Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı, işçiler kutlama yaptı

03.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:32

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın toplu sözleşme müzakereleri sonrasında açıkladığı ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranındaki zam müjdesini duyan işçiler toplu sevinç gösterisinde bulundu.

Biga 1 Numaralı Sendika Başkanı Osman Akkurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1 Eylül 2019 itibarıyla 12 liranın altında olan saatlik ücretlere, 12 lirayı geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapıldı. Bunun üzerine tüm saatlik ücretlere, sözleşmenin birinci 6 ayında yüzde 17 oranında zam alınmıştır. İkinci 6 ay için yüzde 6 oranında artış sağlanmıştır. Enflasyon yüzde 6'nın, yani bu oranın altına düşerse dahi, yüzde 6 alınacaktır. Bu oranı geçmesi halinde ise enflasyon farkı alınacaktır. Üçüncü ve dördüncü aylara enflasyon oranında zam alınmıştır. Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış sağlanmıştır. Bütün bu kazanımların ilk 6 aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18,49, birinci yıl için toplam değeri ortalama yüzde 25,50 olmuştur. Bunlara ek olarak, üyelerimizin büyük önem verdiği tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına bu sözleşme döneminde de aynen devam edilecektir" dedi.

"ENFLASYON ÜZERİNE YÜZDE 12,44 REFAH PAYI ALDIK"

Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 4+4, işçi emeklilerine yüzde 5+5, kamu işçilerine yüzde 8+4 zam yapıldığını hatırlatan Akkurt, "6 aylık enflasyonun 6,05 olduğu şartlarda, yüzde 18'i aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 12,44 oranında refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme sendikamızın tarihine altın harflerle yazıldı" şeklinde konuştu.

"EKMEĞİMİZİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

Akkurt, MESS'in 3 yıllık sözleşme, esnek çalışma, ikramiyelerde kıstelyevm, deneme süresi ve denkleştirme, istirahat izin ücretlerini ödememe ve işçi çocuklarına staj yaptırmama gibi önerilerini kabul etmediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bunu bir kez daha gösterdik. Bu yalnızca bizim değil, öncelikle bize destek olan, güç veren siz değerli üyelerimizin başarısıdır. Bu süreçte büyük emek sarf eden şube başkanlarımıza, şube yönetimlerimize, baş temsilci ve temsilcilerimize, ünite temsilcilerimize ve kurullarımıza şükranlarımı sunuyorum. Özellikle müzakerelerin son aşamasında bize karşı duyarlı yaklaşım gösteren MESS yönetimine de teşekkür ediyorum. Bundan sonra üyelerimizden daha verimli, kaliteli, üretken, çalışma barışı içinde bir çalışma bekliyoruz. Ekmeğimizi daha da büyüteceğiz, daha çok üreteceğiz, daha çok kazandıracağız, sonunda da yine biz kazanacağız."

İş yerinde kutlama yapan işçiler, Türk Metal Sendikası ve MESS yönetimindeki toplu sözleşme oranlarından memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İHA