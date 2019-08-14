Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

14.08.2019 10:45

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir televizyon programında konuk oldu. TİS görüşmeleri sırasında mikrofonu açık unutup "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" ifadelerini kullanan Atalay sözlerine açıklık getirdi. Atalay, "Ben işçileri utandıracak bir şey yapmadım. Beni tanıyan , bizim geçmişimizi bilenler tanır." dedi.

Atalay konuşmasında şunları söyledi;

Ben işçileri utandıracak bir şey yapmadım. Beni tanıyan , bizim geçmişimizi bilenler tanır. Biz her zaman işçilerden yana olduk, olmaya da devam edeceğiz.

"BEN TÜM İŞÇİLERİN HAKLARINI SAVUNMAKLA MÜKELLEFİM"

Şimdi bir fabrikaya gidiyoruz. Sağıma geçici işçi, soluma ise kadroya geçen taşeron işçi var. Geçici işçiler, biz sana ne zamandır aidat ödüyoruz bizim kadroyu halledin diyor. Solumdaki işçi de maaşlarımızı düzenleyin diyor. Ben tüm işçilerin haklarını savunmakla mükellefim. Taşeron, geçici işçi, maaş zamları çözülene kadar ben bu sorunları dile getireceğim."

EYT-ASGARİ ÜCRET

Emeklilikte yaşa takılanlar meselesini çözene kadar dile getireceğiz. Asgari ücret ve diğer tüm sorunlar çözülene kadar bunları dile getirmeye devam edeceğim.

NE OLDU?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya gelmişti. Atalay, mikrofonların kapalı zannedip "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" demişti. Atalay'ın bu sözleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.