Türk Eximbank kredi faiz oranlarını düşürdü

13.09.2019 13:42

Türk Eximbank ihracatçı KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e düşürdü.

Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılmakta olan TL kredilerin faiz oranlarının 36 ay için TÜFE+yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE+yüzde 2,50 seviyesine indirildi. Böylece, bu kredilerin faizinde 2 puan indirim yapılmış oldu.

"ORTA-UZUN VADELİ KREDİ KULLANDIRIMLARININ HAZIRLANMASI BEKLENİYOR"

Bankadan yapılan açıklamada, ihracata yönelik olarak işletme sermayesi kredisinde 1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıla kadar vadeli, yatırım kredisinde azami 3 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıla kadar vadeli finansman imkanlarının ihracatçıların hizmetinde olduğu ve kredi kullandırımlarının gelecek aylarda hızlanmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca Kasım 2018'den beri uygulanmakta olan "Mevsimsel Kredi Destek Programı" kapsamında, hasat mevsiminde tarım ürünleri ihracatçılarına öncelik verilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, böylece Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında zirai ürün ihracatçılarının bankanın finansman imkanlarından hızlı bir şekilde faydalanmalarının sağlanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA