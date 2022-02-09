Turgutluspor'dan iki takviye

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle düşme potasına yaklaşan Turgutluspor, transferin son gününde iki takviye gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar Eskişehirspor'dan Hakkı Tığlı ve geçen sezon GMG Kastamonu forması giyen Recep Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti. Orta sahada görev yapan Hakkı Tığlı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri olan bir kulübe geldim. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan başta kulüp başkanımız Ahmet Daşkan, yöneticilerimiz ve hocamız Nazım Gülay'a teşekkür ediyorum" dedi. Defans oyuncusu Recep Yılmaz ise, "Büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor