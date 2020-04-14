SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır - Spor
Yılmaz Vural, Tuncay Şanlı, Fenerbahçe, Spor

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, sarı-lacivertlilerde görev alabileceğinin sinyallerini verdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da Fenerbahçe iddialarına "Vereceğimiz her cevap, Akhisar camiasını acıtır. Fenerbahçe, bizi düşünürse; oturur konuşuruz" dedi.

14.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:53

AsistAraliz'in Türkiye Espor Futbol Ligi canlı yayına katılan Türk futbolunun önemli isimlerinden Tuncay Şanlı, Beşiktaş Espor-Ankaragücü karşılaşmasının ardından yayına bağlanarak sarı-lacivertlilerde görev alabileceğini söyledi.

AsistAnaliz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'ün, 'Alex ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de görev alır mı?' sorusunu yanıtlayan efsane futbolcu, "Futbolu bıraktıktan sonra her oyuncunun bir planlaması vardır. Teknik adam olarak, yönetici olarak... Biz de kendi içimizde konuştuğumuzda, her zaman göreve hazırız diyoruz" açıklaması yaptı.

"ALEX'LE GÖRÜŞÜYORUZ, ESKİ ARKADAŞLARIMIZLA BİR WHATSAPP GRUBUMUZ VAR"

Eski futbolcularla hala görüştüklerini ifade eden Şanlı, "Alex'le görüşüyoruz. WhatsApp grubumuz var. En son Rüştü Reçber'in durumuyla ilgili konuştuk. Sürekli görüşüyoruz. Grupta Marco Aurelio, Mert Nobre, Fabio Luciano var. Daha bir sürü isim var. Bizim dostluğumuz bozulmaz. Kezman da grubumuza geldi. Hepimizin birbirine ihtiyacı var" söylemlerinde bulundu.

"FIFA'YLA ARAM PEK İYİ DEĞİLDİR"

Koronavirüs günlerini değerlendiren Tuncay Şanlı, "Hayat zor geçiyor. Kolay bir süreç değil. Evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kalanlar için güzel bir organizasyonunuz var. FIFA'yla aram pek iyi değildir. Sahada olduğum kadar iyi değilim oyun konusunda" ifadelerini kullandı.

"EMRE VE VOLKAN, O HIRSI AŞILIYORDUR"

'Fenerbahçe'de sizin hırsınız gibi oynayan bir futbolcu var mı?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Şanlı, "Her futbolcunun kendine göre bir değeri vardır. Yeni döneme baktığınızda; Emre ve Volkan bu ruhu, kültürü takımdaki futbolculara aktarıyordur" dedi.

"MANCHESTER UNITED MAÇI, EN İYİ MAÇLARIMDAN"

Efsane isim; 3 gol attığı Manchester United maçıyla ilgili ise "Saha içinde attığınız golleri anlatmak kolay değil. Manchester United maçı en iyi maçlarımdan. O sevinci takımla paylaşmanın değeri biçilemez. Bunu tek başına yapmadım, takım arkadaşlarımla yaptım" yanıtını verdi.

YILMAZ VURAL: 1.5 AYLIK ANTRENMAN PROGRAMI HAZIRLADIK

AsistAnaliz'in konuğu olduğu ESpor yayınında, Akhisarspor'un son durumu ve Fenerbahçe iddiaları hakkında Alp Özgen ve Arda Ün'ün sorularını yanıtlayan Yılmaz Vural ise 20 Mart'tan bu yana tesislerde olduklarını söyleyerek, "Ben zaten buradaydım. İstanbul'da olan ailemi de 25'inde getirdim yanıma. Antrenörlerimiz evinde. Herkesin kendi futbolcu grubu var, onlarla koordineli çalışıyor. Oynayacağımız rakiplerin maçlarını kasetten izleyip analiz ediyoruz. Vakit geçiyor. 28 kişilik bir grup kurduk. 4 tane hocamız bunlarla ilgileniyor. Her gün haberleşiyorlar. 1.5 aylık bir antrenman programı yaptık, takip ediyoruz hepsini" ifadelerini kullandı.

"İŞLER İYİ GİDERSE 5 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAĞIZ"

Süper Lig'in başlamasıyla ilgili konuşan Vural, "İşler iyi giderse 5 Haziran'da ligler başlayacak. Bilim Kurulu onay verirse başlayacağız. Bizim bu antrenman programları iyi uygulanırsa futbolcular yüzde 30-40'lık kayıpla buraya gelirler. Biz onları hazır duruma getiririz" dedi.

"VERECEĞİM HER CEVAP AKHİSARSPOR CAMİASINI ACITIR"

AsistAnaliz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'ün 'Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Yılmaz Vural, "Vereceğim her cevap Akhisarspor camiasını acıtır. Böyle bir şey söylemek doğru olmaz. Çok huzurlu çalıştığımız bir kulüpteyiz. Fenerbahçe, bizi düşünürse; oturur konuşuruz. Yabancı teknik adamlar Fenerbahçe'yi anlayana kadar çok zaman geçiyor. Ali Koç, 50 milyon Euro hibe etti, 1 dakikada bitti para. Türkiye'nin 4. ve 5. büyüğünde çalıştım. Gönül ister 3 büyük takımda da olmak. Kendi antrenörlük becerilerimizi göstermek isterim. Samimi olayım, bana görev verilirse kim ne yapmışsa bir fazlasını yaparım! Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Ekonomik anlamda dibe batmış takımları ligde tutarsanız başarılı sayılırsınız. Sadece şampiyon hocaları 1. yapıyorlar. Göztepe şampiyonluğunu yazsak kitap olur. Takımlar gelir konuşurlarsa yönetimimizle, neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz da ne oluyor? 3-5 ay sonra gidiyor" yanıtını verdi.

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'dan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti Spor
Falcao'dan büyük fedakarlık! Albayrak'ın talebini kabul etti
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi Spor
Futbolu bırakacak olan Emre, kaptan olması gereken ismi belirledi
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı Spor
Neymar'ın annesi şaşkın! Yeni aşkının eski sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Spor
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Acun'dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey Spor
Acun'dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti
Martinez'in sevgilisi, yaptığı güneş banyosuyla takipçilerini mest etti
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
F.Bahçe'nin eski yengesi, Siri küfredince neye uğradığını şaşırdı
F.Bahçe'nin eski yengesi, Siri küfredince neye uğradığını şaşırdı
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
Drogba, özel hastanesini koronavirüs merkezi olarak devletin hizmetine sundu
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Esra Balamir Süleyman Soylu
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Instagram
Şu an buradasınız: Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 15:04:55. #1.14#
title