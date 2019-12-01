Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor

01.12.2019 00:55 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:58

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, Göztepe maçı sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şanlı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Victor Moses golü atmasaydı, o penaltıya bakılmayacaktı, bu pozisyon konuşulmayacaktı. Sadece Göztepe isyan edecekti. Bugün aslında Abdülkadir Bitigen kötü maç yönetmedi. Sadece 3,5 dakika VAR'dan karar beklenilmesi sorundu. Ancak geçen hafta uygulanan karar, bu hafta farklı uygulanıyor ve oyuncular bundan etkileniyor.

"HAKEMLERİN DE PERFORMANSINA GÖRE CEZASI YOK MU?"

Bir önceki hafta bize verilmeyen, haftaya rakibe veriliyor. Allah büyük işte. Olan Fenerbahçe'ye oluyor. Geçen hafta Ozan Tufan'ın ayağına basıldı, bir şey olmadı. Bugün aynı pozisyonda penaltı ve kart veriliyor. Konuşmayalım diyoruz ama sürekli aynı şeyleri biz yaşıyoruz. Hakemlerin de performansına göre cezası yok mu?

"BUNLARA ARTIK SON VERSİNLER"

Süper Lig'de Fenerbahçe 13 maç oynadı, 10 haftada da hakemlerin kararları konuşuldu. Bu kadar da olmaz. Her hafta maç başlamadan önce "İnşallah bu maçta hakem konuşulmaz" diyoruz. Bu hakem kararlarının artık bir standardı olmalı, Fenerbahçe'ye sürekli aynı işler yapılıyor, bunlara artık son versinler."